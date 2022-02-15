Владимир Бидёвка: Нагнетание истерии о «российском вторжении» выгодно только Западу

Муссирование в информационном поле темы о подготовке Россией вторжения на украинскую территорию рассчитано, прежде всего, на получение экономической выгоды странами Запада. Об этом в комментарии Донецкому агентству новостей заявил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«Самое главное, что следует понимать об истерике относительно «российского вторжения на украинскую территорию», – это её искусственность. Очевидно, что нагнетает ситуацию западный истеблишмент, используя свои же информационные каналы. И здесь уже возникает вопрос целесообразности такого ажиотажа не в военном, а в экономическом плане.

Что мы увидели за последний месяц? Украина столкнулась с отказом инвесторов вкладывать свои деньги в страну, которая «стоит на пороге войны». Инвестиции (вместе с украинскими олигархами, кстати) рассредоточились по разным местам земного шара, что создало более благоприятную атмосферу для западных фондовых рынков.

Эвакуация сотрудников первых посольств, считаю, проводилась с той же целью, при этом сработал «принцип домино», который усилил впечатление так называемой неминуемости вторжения. Эффект, опять же, получили экономический», – констатировал спикер парламента.

В то же время Владимир Бидёвка подчеркнул, что на фоне искусственно созданного информационного шума о «российском вторжении» нельзя исключить возможность организации реальной провокации в целях обвинения Российской Федерации в военной агрессии.

«Что же касается возможности осуществления военных провокаций, о которых трубят на Западе и на Украине, то стоит просто взглянуть на ситуацию на линии соприкосновения: обстрелы территории Республики со стороны украинских вооружённых формирований продолжаются, да и по выполнению Минских соглашений прогресса нет непосредственно из-за украинской позиции. Вспомним и волну «минирований», которую также запустили с украинской территории.

Фактически вся ситуация с якобы «российским вторжением» выгодна только Западу, и когда он поймёт, что из экономики Украины выпита последняя капля крови и взять от неё больше вообще нечего, не исключаю, что может быть дан приказ провести провокацию в целях обвинения России», – отметил Председатель Народного Совета.