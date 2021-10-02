Владимир Бидёвка наградил артистов донецкой филармонии по случаю Международного дня музыки

Председатель

В пятницу, 1 октября, в Донецкой государственной академической филармонии состоялось праздничное мероприятие по случаю Международного дня музыки и концерт «Русская классика и русский рок» при участии всемирно известной пианистки Валентины Лисицы.

Участие в торжествах приняли Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, заместитель Председателя Правительства Татьяна Переверзева, министр культуры Михаил Желтяков, дончане и гости столицы.

В своём приветственном слове спикер парламента поздравил присутствующих с праздником и отметил высокую роль музыки в духовном развитии человека и жизни в целом.

«Прежде всего, поздравляю вас с этим замечательным праздником – Международным днём музыки.

Музыка – это та культура, духовная субстанция, которая всех нас объединяет, не даёт нам падать духом, и которая позволяет вспоминать под музыку всё самое хорошее, мечтать и строить планы на будущее», − сказал Владимир Бидёвка.

Спикер парламента подчеркнул, что даже в самые сложные для Республики времена артисты донецкой филармонии продолжали работать на благо жителей государства.

«Примечательно, что сегодня мы встречаем этот день в нашей любимой филармонии, в замечательном коллективе. Донецкая филармония сегодня – одно из тех учреждений культуры, которые не дают нам падать духом в самые тяжёлые времена войны, пандемии и многих других трудностей. Именно благодаря музыке, культуре сегодня мы живём, развиваемся и смотрим в будущее.

Дорогие друзья! С праздником вас, с Днём музыки, и пусть в душе у вас будут только самые приятные и самые хорошие мелодии», − пожелал присутствующим Председатель Народного Совета.

За многолетний добросовестный труд, а также в связи с празднованием Международного дня музыки Владимир Бидёвка наградил сотрудников Донецкой государственной академической филармонии благодарностями Председателя Народного Совета ДНР.

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