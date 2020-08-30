Владимир Бидёвка наградил финалистов легкоатлетического забега, посвящённого Дню города Донецка и Дню шахтёра

В воскресенье, 30 августа, на базе республиканского спортивного комплекса «Олимпийский» состоялись Открытые соревнования по бегу на шоссе, приуроченные ко Дню города Донецка и Дню шахтёра. Мероприятие посетил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Участие в состязаниях приняли спортсмены всех возрастов, самыми юными участниками забега стали дети в возрасте семи лет.

По итогам соревнований Владимир Бидёвка вручил золотые медали спортсменам, показавшим лучшие результаты в забеге на дистанции 100 м, 200 м, 1,7 км, 3,4 км, 8,5 км, 21 км, а также в таких дисциплинах, как прыжок в длину с места и метание мяча из-за головы. Кроме того, победители и призёры были награждены грамотами, сертификатами и сувенирной продукцией, посвящённой

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В комментарии пресс-службе Народного Совета спикер парламента поделился своими впечатлениями от состязаний.

«Ко Дню города Донецка и Дню шахтёра в столице традиционно организовываются открытые соревнования по бегу на шоссе. Примечателен тот факт, что мероприятие собирает не только участников из множества городов и районов, но и самого широкого спектра возрастов: самому молодому участнику исполнилось семь лет, а самому взрослому − 92, чем я искренне восхищён!

Занятия спортом − это всегда не только совершенствование своих физических способностей, но и тренировка характера, выдержки. Спортивный азарт, воля к победе, желание быть первым формируют лидерские качества, что особо важно для поколения подрастающего. Поэтому считаю одним из важных направлений государственной политики оказание помощи и всесторонней поддержки в сфере развития физической культуры и спорта, содействие в организации соревнований, мотивацию наших спортсменов на новые достижения.

За такую работу хочу выразить слова благодарности депутату Народного Совета, президенту Федерации легкой атлетики ДНР Александру Камышову, который и помог организовать этот праздник спорта. Был рад сегодня вручить медали и сертификаты участников победителям и призёрам соревнований. Так держать!» − отметил Владимир Бидёвка.