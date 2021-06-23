Владимир Бидёвка наградил лауреатов конкурса инициативной молодёжи города Горловки «Золотая звезда»

Сегодня, 23 июня, в горловском КСКЦ «Стирол» состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса среди инициативной молодёжи города «Золотая звезда», приуроченного ко Дню молодёжи ДНР.

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутат Кирилл Макаров, глава администрации города Горловки Иван Приходько, представители министерств, общественных организаций, жители города.

Перед началом церемонии награждения Владимир Бидёвка обратился к собравшимся с приветственным словом.

«Добрый день, дорогие друзья, участники и лауреаты этого замечательного конкурса. Я рад, что уже не впервые нахожусь у вас в гостях, на этом творческом состязании.

Что такое конкурс? Это, прежде всего, мотивация для молодых людей развиваться в самых различных сферах, возможность совершенствовать свои навыки и получать новые. В конце концов, это очередные шаги на пути к успеху, которого, я уверен, достигнут наши ребята.

И всё это происходит в воюющей стране, в городе, который постоянно живёт, работает, учится и даже отдыхает, находясь на передовой, под обстрелами украинских фашистов.

Я желаю всем, и особенно молодым людям: будьте успешными, не стойте на месте, развивайтесь дальше.

Мира вам, счастья и, конечно, победы», – сказал спикер парламента.

После этого Председатель Народного Совета наградил победителя и лауреатов конкурса в номинации «За успехи в области творческого развития молодёжи» дипломами и призами.

Участие в церемонии награждения приняли и другие приглашённые гости. Кроме того, в рамках мероприятия для присутствующих был организован масштабный концерт творческих коллективов – участников конкурса.