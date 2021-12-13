Владимир Бидёвка наградил победителей и участников турнира «Что? Где? Когда?», посвящённого Дню парламентаризма

В субботу, 11 декабря, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка провёл встречу с участниками турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на кубок Председателя Народного Совета ДНР, посвящённого Дню парламентаризма в Республике.

Участие в мероприятии приняли члены команды «Сквозь тернии», представляющей Енакиевский металлургический завод, а также депутаты Народного Совета Роман Лепа и Мирослав Руденко, играющие за «Народную команду».

В ходе встречи Владимир Бидёвка обсудил с работниками завода ситуацию на предприятии и другие актуальные вопросы, после чего вручил грамоту и символические подарки представителям команды «Сквозь тернии» за победу в турнире.

За участие в интеллектуальном состязании были награждены также игроки «Народной команды». Напомним, она сформировалась в 2020 году после первой игры между командой депутатов и командой сотрудников Аппарата Народного Совета, организованной по случаю Дня парламентаризма.