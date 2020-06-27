Владимир Бидёвка наградил победителей юношеского первенства сезона 2019-2020 года

Сегодня, 27 июня, на донецком стадионе «Боссе-арена “Олимпик”» состоялось торжественное открытие футбольного сезона 2020 года матчем Чемпионата ДНР по футболу между командами «Шахтёр Донбасса» и «Бажановец». Также в ходе мероприятия получили награды команды, которые стали победителями и призёрами Первенства ДНР по футболу среди юношей сезона 2019-2020.

Поддержать футболистов и вручить награды приехали Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутаты Народного Совета ДНР Любомир Пушкин и Владимир Чекун, министр молодежи, спорта и туризма Александр Громаков, министр здравоохранения Ольга Долгошапко, а также представители Донецкой городской администрации.

Владимир Бидёвка приветствовал участников матча, поздравив их с Днём молодёжи.

«Футбол стал для многих из нас уже не просто игрой, но и смыслом жизни. Особенно для тех ребят, которые играют в составах команд.

Вы молоды, энергичны, целеустремлены, каждый из вас жаждет победы. И очень символично, что именно сегодня, в День молодежи, проходит подведение итогов юношеского сезона и начинается Чемпионат Донецкой Народной Республики.

Желаю вам всем победы! И, конечно же, помните: что бы не произошло на поле, проигравших не будет, пока вы не пали духом. Удачи вам!» – сказал спикер парламента.

Почётные гости вручили награды призёрам и победителям. Золото среди юношей 2005-2006 годов рождения завоевали игроки команды «Шахтёр Донбасса». Победителями в возрастной категории 2003-2004 года рождения стали также стала команда «шахтёр Донбасса».

Торжественная церемония открытия завершилась символическим розыгрышем первого мяча, после чего команды начали первую игру сезона-2020.