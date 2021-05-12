Владимир Бидёвка награждён медалью «За мужество и доблесть» (видео)

Во вторник, 11 мая, в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко прошло торжественное собрание, посвящённое Дню Республики. В мероприятии приняли участие Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты Народного Совета, члены Правительства, а также почётные гости из дружественных Республике государств.

Обращаясь к присутствующим, Денис Пушилин поздравил всех с Днём Республики и подчеркнул, что путь к интеграции с Россией, избранный жителями Республики, остаётся неизменным, и наше государство уверенно идёт по этому пути.

«Семь лет назад произошло событие огромной важности. На всенародном референдуме 11 мая 2014 года 72 % населения Донецкой области решительно заявили о своём желании окончательно порвать с украинским прошлым и стать на путь единения с Россией.

Для жителей Донбасса сопротивление насильственному перевороту в Киеве было естественным порывом. Обычные люди – шахтеры, строители, металлурги, врачи и предприниматели – встали на защиту своей земли, своих прав и свобод.

Сегодня мы с гордостью оглядываемся назад с высоты прожитых лет. За эти годы мы ещё более укрепились в правильности своего решения.

Мы нашли в себе силы изменить ход истории. Мы возродили русский дух на исконно русской земле Донбасса и продемонстрировали настоящий русский характер. Мы помогли поверить в мечту миллионам соотечественников, проживающих на территории оставшейся части Украины.

Подлые военные и политические провокации Киева, непрекращающиеся обстрелы, попытки украинских спецслужб посеять панику и хаос не смогли сломить нашу волю.

Наши идеалы – идеалы русской цивилизации – придают нам уверенности в своей правоте. Любовь к Родине, семейные ценности, почитание предков, чувство справедливости и взаимовыручка делают нас сильными и непобедимыми. Мы свято чтим многовековые традиции русского народа, не забываем о наших корнях и предках.

Мы помним о наших героях, отдавших свою жизнь за счастье будущих поколений. Их имена вписаны в славную семилетнюю историю независимого Донбасса. Это Александр Владимирович Захарченко, настоящий герой Донецкой Народной Республики, погибший в результате террористического акта. Это ополченцы и бойцы Народной милиции. Это герои трудового фронта, такие как врач Наталья Смирнова, спасавшая людей от угрозы распространения коронавирусной инфекции. Это тысячи мирных граждан, погибших от рук украинских агрессоров.

И все эти годы мы чувствовали безграничную помощь и поддержку со стороны России, частью которой мы себя считаем. В этом единстве – наша сила и путь к Победе!

С праздником, дорогие друзья! С Днем Республики!» – сказал Денис Пушилин.

В ходе собрания с поздравительными речами выступили Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, Глава ЛНР Леонид Пасечник. Также со сцены ко всем жителям Донбасса обратились представители официальной делегации Российской Федерации – первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и другие официальные лица.

В ходе торжественного мероприятия государственные награды вручили почётным гостям Республики.

Кроме того, постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым медалью «За мужество и доблесть» награждены Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка. Награды вручал Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

В завершение торжественного собрания для гостей праздника выступили артисты Донецкой государственной академической филармонии, «Донбасс Оперы», заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».