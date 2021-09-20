Владимир Бидёвка награждён орденом Дружбы Республики Южная Осетия

В понедельник, 20 сентября, делегация Донецкой Народной Республики во главе с Председателем Народного Совета ДНР Владимиром Бидёвкой приняла участие в торжественном собрании представителей правительства и общественности Республики Южная Осетия.

В мероприятии также приняли участие представители органов власти Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Республики Абхазия, а также Сирии.

По случаю 31-й годовщины независимости Республики Южная Осетия к присутствующим обратился Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

«Южная Осетия встречает 31-ю годовщину Республики. 20-го сентября 1990 года народные депутаты единогласно проголосовали за декларацию о суверенитете Южной Осетии. Как гласит древняя мудрость, великий путь начинается с первого шага. Сделанный Южной Осетией шаг был выверенным, дальновидным и решительным. Этот шаг был продиктован не только складывавшимися обстоятельствами, но и всем опытом национальной истории на протяжении всего двадцатого столетия. Принятое в тот знаменательный день решение обозначило коренной поворот в истории нашего народа – поворот к свободе и независимости. <…>

Благодаря помощи России, неизменно верной союзническому долгу и неизменно приходившей на помощь во время смертельной опасности, наш народ смог выстоять и пришёл к победе, которую ознаменовало признание суверенитета и независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией 26 августа 2008 года.

Оглядываясь на пройденный путь, мы видим, какой огромный прогресс был достигнут Южной Осетией, какие разительные перемены произошли в нашей стране, которая поднялась из руин и пепла, и сегодня наслаждается прочным миром и счастьем свободы. Ради этой мирной и счастливой жизни, ради сегодняшнего солнечного дня детей и внуков трудились и сражались, не щадя себя, поколения, создавшие и отстоявшие Республику. <…>», − сказал Президент РЮО.

Анатолий Бибилов отметил, что особенно значимым для народа Южной Осетии в этот праздничный день является визит делегаций братских стран – Российской Федерации, Абхазии, Сирии, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

За вклад в развитие дружественных отношений между странами и в связи с празднованием Дня Республики Анатолий Бибилов вручил ордена Дружбы Председателю Народного Совета ДНР Владимиру Бидёвке, Председателю Народного Совета ЛНР Денису Мирошниченко, министру иностранных дел Абхазии Дауру Кове, вице-спикеру Народного собрания Сирии Мухаммаду Акрам Аль-Аджлани.

«Те, кому сегодня были вручены ордена Дружбы, действительно являются друзьями Южной Осетии», – сказал Анатолий Бибилов.

В ходе мероприятия Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка зачитал поздравительный адрес от Главы ДНР Дениса Пушилина.

«Уважаемый Анатолий Ильич!

Искренне и от всего сердца поздравляю Вас с одним из самых значимых праздников в истории Южной Осетии – Днём Республики!

Этот день прославляет победу всех жителей страны в борьбе за независимость, самоотверженность и отвагу защитников Родины. За этой датой стоят трудные испытания, но также годы созидательного труда.

Этот праздник мы отмечаем вместе, потому что жителей Донецкой Народной Республики и Южной Осетии связывают не только политические и деловые связи, но и поистине братские отношения. Мы высоко ценим Вашу дружбу и помощь в трудные для нас времена.

Пусть гостеприимная Южная Осетия с каждым днём расцветает. Пусть её жители всегда живут в мире и достатке. С праздником!», − передал слова Главы Республики спикер парламента ДНР.

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.