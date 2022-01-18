Владимир Бидёвка направил спикеру парламента Крыма поздравительное письмо по случаю 368-й годовщины Переяславской Рады

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка направил поздравительное письмо Председателю Государственного Совета Республики Крым Владимиру Константинову по случаю 368-й годовщины со дня проведения Переяславской Рады.

В письме спикер Парламента ДНР поздравил жителей Республики Крым со знаменательной датой, отметив огромную историческую важность этого события для всего Русского мира.

«Последствия Переяславской Рады тесно переплетаются и с событиями современности. Сегодня для многих народов, исторически и ментально связанных с Россией, необходимость единства очевидна. Прежде всего, для сохранения своей же самобытности. Верю, что в ближайшем будущем это осознание позволит сложить все части мозаики, созданной из множества земель самой историей.

Крым и Донбасс пошли по этому пути – пути объединения с Россией, укрепления мощи, создания непоколебимого пространства многонационального Русского мира. И воля народа, которую наши жители проявили в 2014 году, убеждён, совсем скоро станет примером для тех, кто ещё вчера был противником самоопределения наших регионов», – отмечено в тексте письма.

Памятные мероприятия, посвящённые Переяславской Раде, проводятся в Республике по инициативе Русской общины Крыма свыше 20 лет, а в последние несколько лет в них традиционно принимают участие делегации ДНР и ЛНР.

Переяславская рада − собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января (8 января по старому стилю) 1654 года в Переяславе. На собрании было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством. Решение было закреплено присягой на верность царю.