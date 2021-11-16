Владимир Бидёвка назвал подписание Президентом РФ указа о гуманитарной поддержке населения ДНР и ЛНР перспективным шагом для будущего Республики

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка прокомментировал для официального сайта Республики «ДНР-онлайн» подписание Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Указа «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

«Подписание Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным указа о гуманитарной поддержке является перспективным шагом для будущего Донецкой Народной Республики. Прежде всего, отмена экспортных и импортных квот даст импульс наращиванию объёмов производства, а также в самом широком смысле откроет для продукции, производимой в Республике, российский рынок. С наращиванием мощностей предприятий, в свою очередь, можно будет говорить и об укреплении экономики нашего государства.

Стоит понимать, что повышение уровня экономического развития ДНР напрямую связано с возможностью увеличения пенсий и зарплат, социальных выплат для поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. То есть с подписанием указа у нашего государства появилась возможность значительно ускорить процесс повышения уровня жизни населения и заметно улучшить состояние экономики.

Это очень важный гуманитарный шаг со стороны Российской Федерации, который открывает новые возможности для Республики. Мы благодарны Президенту Российской Федерации и всей братской России за помощь», – сказал спикер парламента.