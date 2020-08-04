Владимир Бидёвка назвал устаревшим план нового представителя Украины в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе

Выполнение и соблюдение украинскими властями политической части Минских договорённостей вызывает большие сомнения. Об этом в своём телеграм-канале заявил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.



«Новый представитель Киева в Контактной группе Леонид Кравчук готовит предложения по «особенной системе управления» Донбассом, в частности, по расширению его экономических и социальных свобод. Также он предлагает выдвинуть идею предоставления Донбассу статуса свободной экономической зоны для обсуждения в Минске.

Считаю, что это полумеры, которые частично были актуальны в 2014 году, но сегодня о них говорить просто нет смысла. Кравчук оперирует повесткой, которая была актуальна 10–15 лет назад, и эта риторика осталась в далёком прошлом.

Сегодня важно, чтобы Киев приступил к выполнению политической части Минских договоренностей. Чтобы, в конце концов, у киевской власти хватило политической воли для соблюдения договорённости о перемирии, о прекращении обстрелов. Пока от Киева движений в направлении мира Донбасс не видит, и подобные заявления Кравчука только подтверждают наши выводы», – сказал спикер парламента.