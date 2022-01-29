Владимир Бидёвка назвал важнейшим гуманитарным шагом поручение Владимира Путина о соцвыплатах

Поручение Президента РФ Владимира Путина проработать возможность упрощения доступа российских граждан из Республик Донбасса к социальным выплатам демонстрирует заботу о людях и мирные намерения российской власти. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом ДАН заявил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Этот шаг подчеркивает мирные намерения России, демонстрируя, что забота о людях является главным приоритетом государственной политики. В это же время мы видим и то, что делает для нашего региона Украина: обстрелы, блокады, разжигание ненависти к жителям Донбасса. Те люди, которые добросовестно работали в “украинский” период, отчисляли налоги, надеясь на то, что получат в будущем гарантии социальной поддержки от государства, попросту были ограблены пришедшей “новой” властью», – сказал Владимир Бидёвка.

Он также напомнил, что Киев еще в 2014 году заблокировал возможность удаленного получения пенсий и прочих выплат жителями региона, а в 2017-м ввел торговую блокаду, что значительно усложняло гуманитарную обстановку в Республиках.

«В этом контексте действия России очень ярко показывают, для кого важны люди и обеспечение их законных прав, а для кого интерес заключается только в территориях», – добавил Владимир Бидёвка.

По словам Председателя Народного Совета ДНР, реализация поручения Президента значительно упростит жизнь рядовых граждан.

«Мы благодарны Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и всей России за этот важнейший гуманитарный шаг», – сказал спикер парламента.

Как стало известно сегодня, Владимир Путин поручил Правительству РФ изучить возможность обращения российских граждан, живущих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, за соцвыплатами через единый портал государственных и муниципальных услуг без обязательного указания прописки. Правительству также поручено при необходимости подготовить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих выплат и льгот.