Владимир Бидёвка: Нормальная работа КПВВ может начаться только после нормализации эпидобстановки на Украине

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в комментарии журналистам оценил возобновление работы КПВВ со стороны Украины, а также заявление Владимира Зеленского об их открытии для жителей Донбасса как пиар-ход.

«Это лишь очередной популистский ход. Нормальная работа пропускных пунктов может начаться только по согласованию с Республиками и после нормализации эпидобстановки на Украине.

Мы понимаем, что видимость «распахнутых ворот» между Донбассом и Украиной – это ловушка. Приглашение на казнь в самом прямом смысле этого слова.

Очевидно, что на фоне катастрофической эпидемиологической ситуации на Украине, постоянных антирекордов по заражённым COVID-19 и стремительно растущих диаграммах смертности, бесконтрольная работа пунктов пропуска – прямая угроза жизням и здоровью наших граждан.

Наша сторона разработала оптимальные механизмы работы пунктов пересечения, которые предусматривают все необходимые меры безопасности. Но Киев проигнорировал все рациональные предложения», – подчеркнул спикер парламента.

Владимир Бидёвка отметил, что при этом 13 ноября Украина сократила в одностороннем порядке работу пропускных пунктов, чем подтвердила, что эти заявления – имитация деятельности, направленная именно против жителей Донбасса и никак не коррелирующаяся с интересами граждан.

«Зеленский в очередной раз показал, что главное для него не конкретная польза людям, а рейтинги и пропаганда. А его обращение к жителям Донбасса – верх цинизма и лицемерия. Ведь именно руководители Украины ставят препоны на пути выполнения Минских соглашений, целенаправленно спекулируют на бедах и проблемах людей.

И такую стратегию украинский президент демонстрирует уже далеко не впервые. Мы хорошо помним, как в Париже Зеленский приглашал российских журналистов на Украину и как их в лучшем случае разворачивали на границе, а в худшем – задерживали по надуманным обвинениям», – сказал Председатель Народного Совета.

Он добавил, что истинные мотивы киевской стороны можно понять, если обратить внимание на те законопроекты, которые сейчас рассматривает Верховная рада Украины.

«Мы видим, что сейчас происходит в Верховной раде – там рассматривают законопроект Шмыгаля о задержании и интернировании граждан России на территории Украины. Это всё никак не коррелируется с «миролюбивыми заявлениями украинского президента». Киев избрал путь фашизма и уверенно идёт по нему. А верить Зеленскому перестали уже и те, кто за него голосовал. У наших граждан тем более нет никаких оснований воспринимать всерьёз заявления украинского президента», – подытожил Владимир Бидёвка.