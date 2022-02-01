Владимир Бидёвка о новом указе Зеленского: «Иронично, ведь он называл себя «президентом мира»

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка прокомментировал новый указ Зеленского об увеличении армии Украины на 100 тысяч человек.

«Иронично, ведь когда-то он называл себя «президентом мира». Тем не менее, Зеленский быстро понял, что с этим тезисом удержаться на должности в стране, где буквально на глазах рушится экономика, процветает кумовство и коррупция, деградирует социальная сфера и нарушаются права человека, шансов мало. Тем более, когда не знаешь, как преодолевать такие проблемы, и не обладаешь достаточной властью для самостоятельного принятия решений.

Что остаётся несчастному комику, мечтавшему сыграть свою главную роль в жизни, но которого в реальности затянули жернова проекта «анти-Россия»? Тема «большой войны», и, давайте говорить откровенно, только на ней и держится чиновник в президентском кресле. При этом не имеет значения, Зеленский это или же кто-то другой», – сказал Владимир Бидёвка.