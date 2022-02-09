Владимир Бидёвка о предстоящей встрече политсоветников «нормандской четвёрки»

Предстоящая встреча политсоветников «нормандской четвёрки» могла бы принести положительные результаты в виде принуждения Украины к выполнению взятых на себя обязательств по Минским соглашениям. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом ДАН заявил Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка.

«Конечно, от встречи политсоветников лидеров стран «нормандского формата» очень хотелось бы ожидать позитивных итогов, а именно выполнения Киевом Минских соглашений. Как минимум хочется увидеть, что на Украине готовы начать работу над этим. И мы, безусловно, очень надеемся, что Украину всё же удастся вразумить и принудить выполнять взятые на себя обязательства. Важно отметить, что это позволило бы не только урегулировать конфликт между Украиной и Донбассом, но и сделать огромный шаг в сторону обеспечения безопасности в целом в Европе», – сказал Владимир Бидёвка.

Спикер парламента отметил фактическую потерю Украиной субъектности, что сделало её зависимой от решений, принимаемых извне.

«И сейчас очевидно, что решения эти принимаются всё же в пользу эскалации и наращивания антироссийской истерии. Соответственно, нужно быть готовыми к тому, что киевские власти попытаются саботировать инициативы и нивелировать достигнутый в ходе встречи прогресс», – заявил Владимир Бидёвка.