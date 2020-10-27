Владимир Бидёвка о работе Народного Совета в условиях распространения COVID-19: Технические и кадровые ресурсы парламента позволяют продолжать работу без потери качества

На качество законотворческого процесса в Республике не повлияло введение режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции: парламентарии продолжают работу в комитетах дистанционно. Об этом в комментарии Донецкому агентству новостей заявил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Мы призываем всех предельно серьёзно относиться к рекомендациям медицинских учреждений соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, ограничить посещение массовых мероприятий, чаще мыть руки. Сложившаяся ситуация, безусловно, является испытанием для всех нас, в том числе и для органов государственной власти. Но я уверен, что мы её успешно преодолеем, и для этой уверенности есть все основания», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка добавил, что введённые в связи с эпидемиологической ситуацией ограничения повлияли на законотворческий процесс исключительно технически: заседания комитетов проводятся в онлайн-режиме, работа с обращениями граждан также ведётся дистанционно. По словам спикера, технические и кадровые ресурсы парламента позволяют продолжать работу без потери качества.

«Депутаты Народного Совета такие же люди, как и все. К сожалению, коронавирусная инфекция не обошла стороной и их. С обращениями к общественности с просьбой соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и прочие меры безопасности уже публично обратились два парламентария, которые перенесли эту болезнь. Я искренне надеюсь, что их истории помогут гражданам быть осторожными, а значит, помогут и в деле предупреждения распространения вируса», – сказал Председатель Народного Совета.