Владимир Бидёвка о результатах местных выборов на Украине: низкая явка, провал «Слуги народа» и новые лидеры голосования

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка прокомментировал в интервью Донецкому агентству новостей результаты местных выборов на Украине, отметив, что они стали следствием многолетнего обмана избирателей и отсутствия положительных изменений в стране.

«Причины низкой явки, на самом деле, очевидные. Украинцам так много обещали все эти годы и так много врали, что сегодня большинство разумных граждан Украины уверены в одном – кто бы ни пришёл к власти, он всё равно обманет. Так что, полагаю, смысла идти на выборы многие просто не видели. А изменения… Они могут быть, но кто сказал, что эти изменения будут в интересах украинцев? Сегодня страна управляется в ручном режиме западом, так что и изменения будут направлены в сторону интересов кураторов, но никак не украинцев. И это многим уже очевидно», – заявил Владимир Бидёвка.

Спикер парламента добавил, что партия «Слуга народа» громко заявила о себе во время президентской кампании, но дальше шума дело не пошло.

«Ни со стороны президента Зеленского, ни со стороны членов его команды никаких конкретных шагов по урегулированию конфликта, восстановлению экономики, улучшению благосостояния граждан и так далее сделано не было. Есть шоу, но нет результатов», – подчеркнул Председатель Народного Совета.

Также Владимир Бидёвка прокомментировал высокие результаты партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» на местных выборах.

«По данным экзитполов, в лидеры голосования выбились кандидаты от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», которую на Украине называют пророссийской политической силой. Тем не менее, по большому счёту, кандидаты от ОПЗЖ ничем не отличаются от кандидатов от других украинских партий. За все эти годы «Оппоблок» не сделал ничего для прекращения конфликта, поэтому не думаю, что стоит ждать от них каких-либо позитивных изменений. Другой вопрос, что кандидаты от этой партии в основном опытные функционеры и, как минимум, знают, как работает система и как этой системой управлять. На фоне дилетантов из «Слуги народа» – это плюс. Но не гарантия начала позитивных перемен. Просто украинцам не из чего выбирать, и из нескольких бед они выбирают… Впрочем, учитывая рекордно низкую явку, из нескольких бед они предпочитают не выбирать никакую», – резюмировал Председатель Народного Совета.