Владимир Бидёвка о саммите «Крымская платформа»

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка прокомментировал саммит «Крымская платформа», состоявшийся в Киеве.



«Итак, сегодня в Киеве состоялся саммит «Крымская платформа», который по задумке его инициатора Владимира Зеленского должен был «разъяснить» мировому сообществу, что произошло в Крыму в 2014 году.

Честно говоря, спустя семь с половиной лет снова поднимать эту тему несколько нелогично. Крым давно вернулся домой, в Россию, а вопрос принадлежности территории был закрыт раз и навсегда. Другое дело, что Украина всё ещё не может с этим смириться, предпочитая жить в мире иллюзий. Но вопрос даже не в этом – принять реальность ей попросту невыгодно.

В очередной раз поплакаться в жилетку мирового сообщества, а там, может быть, и выклянчить финансовую поддержку на борьбу с существующим только в воображении Украины «агрессором», создать видимость неустанной борьбы за права и свободы крымчан – в общем, затеяли этот фарс исключительно ради картинки. Ведь что можно сказать, судя по делам украинской власти? Шантаж полуострова вопросом подачи воды, ввод санкций и требование этого от других государств (я уже не говорю о реакции украинских «властителей» на наводнения, накрывшие Крым в этом году) – в отношении региона всё, что делает Украина, имеет абсолютно деструктивную направленность.

Судя по уровню международного представительства на «Крымской платформе», в мире все прекрасно видят картину целиком, а не ту её часть, которой всё ещё пытается спекулировать Украина. Думаю, решение направить представителей не самого высокого уровня говорит прежде всего о понимании геополитических процессов международным сообществом – в реальном мире на повестке дня не возвращение Крыма Украине, а международное признание региона частью Российской Федерации», – сказал спикер Народного Совета.