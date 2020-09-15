Владимир Бидёвка о ситуации в посёлке Шумы: Украина продолжает придерживаться силового сценария

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка прокомментировал сооружение вооружёнными формированиями Украины укреплений в районе посёлка Шумы.

«Сооружение незаконных укреплений вооружённых формирований Украины в районе населённого пункта Шумы – прямое и явное нарушение достигнутых ранее на Минской площадке договорённостей. Пользуясь перемирием, ВФУ пытаются укреплять позиции, ведут инженерные работы, при этом игнорируют даже наблюдателей ОБСЕ.

Это может говорить только о том, что Украина не рассматривает вариант мирного урегулирования конфликта, а продолжает придерживаться силового сценария. Такая позиция Киева абсолютно неприемлема. Мы призываем украинское руководство немедленно перестать саботировать достижение договорённости о дополнительных мерах по контролю и усилению действующего бессрочного перемирия. Совершенно очевидно, что те тенденции, которые сегодня демонстрирует украинская сторона, бесперспективны и точно не ведут к миру», – сказал Владимир Бидёвка.