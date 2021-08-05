Владимир Бидёвка о высказывании Зеленского: «Это слова крайне слабого президента»

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Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка прокомментировал информационному агентству РИА «Новости» высказывание Владимира Зеленского, который считает, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в её состав, предложил «искать себе место в России».

«Прежде всего скажу, что это слова крайне слабого президента, который совершенно не способен работать в конструктивном ключе. По его же логике выходит, что все те, кто грезит европейским будущим Украины, тоже должны упаковать чемоданы и уехать в Европу. Посыл, конечно, не президента, но преданного пажа и слуги своего хозяина.
Что же касается территориальных претензий Зеленского к Донбассу, то, во-первых, ему следовало бы подтянуть свои знания по истории, а во-вторых, научиться слушать и понимать. Конечно, для того, чей интерес состоит исключительно в территории, удобно говорить, что без Украины тут якобы не будет цивилизации. Простите, речь о «цивилизованных» обстрелах? О «цивилизованном» разжигании ненависти к жителям Донбасса? О «цивилизованных» блокадах? Нам такая «цивилизация» не нужна и подавно. Смело можете оставить её себе, господин Зеленский.
В целом считаю, позорно человеку, который родился в Кривом Роге, городе с русской историей, который был частью Донецко-Криворожской республики, человеку, который живёт в Киеве, матери городов русских, говорить такую откровенную чушь», – сказал спикер Народного Совета.

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