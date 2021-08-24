Владимир Бидёвка обсудил итоги и планы работы с Комитетом по образованию, науке и культуре

Во вторник, 24 августа, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка провёл совещание с Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором обсуждались результаты законотворческой работы и планы дальнейшей деятельности Комитета.

Говоря об итогах работы, председатель Комитета Наталья Волкова сообщила, что за период весенней сессии Народным Советом принят ряд законопроектов, разработанных на базе Комитета, которыми внесены изменения в Закон «Об образовании». В то же время Комитетом велась активная работа и над другими проектами законов.

В частности, разработан проект закона «О науке и государственной научно-технической политике», которым определяются принципы организации и регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности, устанавливается порядок её формирования и реализации. Законопроект «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Донецкой Народной Республики» направлен на урегулирование отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Донецкой Народной Республике.

Наталья Волкова добавила, что на осеннюю сессию 2021 года Комитет запланировал внести на рассмотрение Народного Совета ряд проектов законов, в том числе проект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», предусматривающий повышение статуса детских школ искусств, а также изменение принципов отбора при приёме в средние образовательные организации в сфере искусств.

В заключение совещания Владимир Бидёвка подчеркнул важность постоянного общения депутатов с жителями Республики, проведения личных приёмов м сходов граждан.