Владимир Бидёвка обсудил с членами комитетов Народного Совета итоги и планы законотворческой работы

Председатель

Сегодня, 3 августа, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка провёл с членами комитетов Парламента серию совещаний, посвящённых обсуждению результатов законотворческой работы, проблемных вопросов и планов на осеннюю сессию.

В ходе встречи с парламентариями Владимир Бидёвка заслушал отчёты о текущей работе над законопроектами и возникающих в процессе данной работы сложностях.

Особое внимание было уделено вопросу актуальности разрабатываемых законопроектов, их соответствия современным реалиям.

По итогам совещания с членами Комитета Народного Совета по промышленности и торговле акцентировано внимание на необходимости корректировки нормативной правовой базы, которая позволила бы обеспечить соблюдение баланса интересов государства и общества в вопросах регулирования торговой деятельности.

Отметим, что за время своей деятельности во втором созыве Комитетом разработано 14 проектов законов, принято Народным Советом 14 профильных законопроектов. С начала работы второго созыва парламента в работе Комитета находится 23 проекта закона.

На совещании с членами Комитета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрены социально значимые вопросы, решение которых требует внесения изменений в действующее законодательство. Кроме того, обсуждены особенности работы с гражданами в округах и меры по повышению её эффективности.

В числе наиболее актуальных были подняты вопросы, связанные с работой Центрального Республиканского Банка ДНР. Парламентарии обсудили возможные меры по нормализации ситуации.

В настоящее время члены Комитета при участии представителей заинтересованных органов прорабатывают положения 40 проектов законов.

Также Владимир Бидёвка провёл рабочую встречу с членами Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины. На мероприятии были обозначены наиболее актуальные вопросы жителей прифронтовых районов и пути взаимодействия с местными властями в их решении.

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