Владимир Бидёвка: «Опора Республики» – замечательная платформа, которая позволяет молодым людям понять, на что они способны

В субботу, 12 декабря, в столичном гостиничном комплексе Shakhtar Plaza состоялось подведение итогов конкурса «Опора Донецкой Народной Республики» за 2020 год. В мероприятии приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты, представители министерств, ведомств, общественных движений и организаций.

С вступительной речью перед участниками мероприятия выступил Глава Республики.

«Сегодня мы подводим итоги этого для многих судьбоносного конкурса. Все, кто в нём участвовал, приняли одно из самых ответственных решений в своей жизни – стать частью системы государственного и муниципального управления. Вы все должны осознавать, что быть управленцем – это не привилегии, а тяжёлая самоотверженная работа. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это постоянное самосовершенствование, повышение квалификации и личностный рост.

Во всем мире возрастают требования к должностным лицам. От них ждут результативной работы, конкретных дел и пользы – стране и людям. Вы должны понимать, что карьерный рост сопряжён с высокой конкуренцией. Вы должны быть не только амбициозными, но и уметь защищать свои взгляды и показывать пример другим. Но самое главное – вы никогда не должны отдаляться от людей, ради которых каждый день будете ходить на службу. Вы должны знать, что их волнует, и принимать верные решения в критические моменты», – отметил Денис Пушилин.

В рамках мероприятия Владимир Бидёвка вместе с министром агропромышленной политики и продовольствия Артёмом Крамаренко принял участие в «Диалоге на равных», в ходе которого он рассказал о своём трудовом опыте, вызовах, которые возникали в процессе работы, и способах их преодоления, а также ответил на вопросы участников встречи.

Спикер парламента в беседе с журналистами рассказал о перспективах, которые открываются для участников данного конкурса.

«”Опора Республики” – замечательная платформа, которая позволяет молодым людям себя познать и проявить, понять, на что они способны. Здесь даже не столь важно, победили они или нет, поскольку само по себе участие вносит свой вклад в копилку их будущего успеха. Считаю, что это даёт положительный результат в приобретении опыта и трудовых навыков.

Те умения, которые участники приобрели во время участия в «Опоре Республики» помогут им не только в работе, ведь жизнь человека не ограничивается только ею. Например, есть ещё и общественная жизнь, и это очень важный момент, поскольку, по сути дела, «Опора Республики» –производная от общественной деятельности. Здесь всё взаимосвязано», –сказал Владимир Бидёвка.

Председатель также посоветовал молодым людям принимать участие в подобных мероприятиях, развивать свои навыки и умения, совершенствовать уровень профессионального мастерства и отметил, что в Аппарате Народного Совета также работают финалисты этого конкурса.