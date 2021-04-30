Владимир Бидёвка открыл первое пленарное заседание Молодёжного парламента ДНР II созыва

В пятницу, 30 апреля, в Доме Правительства состоялось первое пленарное заседание Молодёжного парламента ДНР II созыва. На мероприятии присутствовали Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, а также представители органов законодательной и исполнительной власти Республики, общественных организаций и объединений.

Перед началом пленарного заседания председатель временной молодёжной избирательной комиссии Михаил Фролов озвучил список новоизбранных депутатов Молодёжного парламента.

С приветственным словом к молодым парламентариям обратился Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«Сегодня для каждого из вас наступает новый этап в жизни – Молодёжный парламент второго созыва начинает свою работу. Прежде всего, хочу поздравить вас с этим событием. Впереди у вас много интересных встреч, новых достижений, новых успехов, которые, несомненно, помогут вам и в жизни, и в карьере.

То, что вы находитесь сейчас в этом зале, говорит, во-первых, о высоком доверии, которое оказала вам молодёжь Донецкой Народной Республики, во-вторых, о высоких ожиданиях, которые возложили на вас ваши избиратели. Всегда помните, что вы не имеете права не оправдать их, ведь ответственны за свои действия перед людьми. И эту ответственность вы несёте двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, а не только во время своей работы. Быть депутатом Молодёжного парламента – это не хобби и не кружок по интересам, этой должности нужно соответствовать всегда.

Рад, что в рядах парламентариев второго созыва вижу и лица ребят, которые показали себя в работе Молодёжного парламента первого созыва. Уверен, что вы заслуженно продолжаете свою работу и, надеюсь, поможете новым коллегам быстро адаптироваться и настроиться на продуктивный лад», − отметил спикер парламента.

Владимир Бидёвка подчеркнул, что Народный Совет настроен на совместную работу и готов оказать молодым парламентариям необходимую поддержку.

«Надеюсь, что в ближайшие два года наше сотрудничество укрепится, а результаты взаимодействия отразятся и в нормативных правовых актах, и в совместных проектах.

Уважаемые депутаты Молодёжного парламента! Желаю вам продуктивной работы, перспективных идей, актуальных инициатив и вдохновения для новых свершений. Республика верит в вас. Удачи!» − подытожил Председатель Народного Совета.

Согласно принятой повестке дня, парламентарии избрали председателя Молодёжного парламента. По результатам тайного голосования им стал Максим Роганов.

Также на пленарном заседании были избраны члены счётной комиссии, заместители председателя, члены секретариата и председатели комитетов Молодёжного парламента.