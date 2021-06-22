Владимир Бидёвка открыл республиканскую историко-просветительскую конференцию, посвящённую годовщине начала Великой Отечественной войны

Сегодня, 22 июня, по инициативе Народного Совета в Донецком республиканском краеведческом музее состоялась республиканская историко-просветительская конференция «Политика западноевропейских государств в 1930-е годы: причины и предпосылки Великой Отечественной войны».

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты, представители министерств, ветераны Великой Отечественной войны и научного сообщества.

С приветственным словом к собравшимся обратился Владимир Бидёвка.

«Уважаемые участники и гости мероприятия, приветствую вас на Республиканской историко-просветительской конференции «Политика западноевропейских государств в 1930-е годы: причины и предпосылки Великой Отечественной войны».

Прежде всего, хотелось бы сказать несколько слов о подготовке к данному мероприятию. С 31 мая на базе комитетов Народного Совета прошли пять тематических круглых столов, в ходе которых были заслушаны доклады не только о причинах и последствиях событий Второй мировой войны, но и, что особенно хотелось бы выделить, развеян целый ряд мифов о событиях того периода», – отметил он.

Спикер парламента подчеркнул, что тематика прошедших круглых столов объединила широкую аудиторию − в обсуждении приняли участие депутаты Народного Совета и Молодёжного парламента, представители сферы образования и науки, общественные деятели.

«С уверенностью могу сказать, что каждое заседание круглого стола послужило ступенью на пути к нашей основной цели – сохранению, защите исторической правды и оказанию противодействия попыткам фальсифицировать историю Великой Отечественной войны.

Очень символично, что наше основное мероприятие проходит именно сегодня, в день её начала. Ровно 80 лет назад нацистская Германия и её союзники совершили вероломное вторжение на территорию Советского Союза, развязав кровопролитную, долгую, жестокую войну. В этот день, 22 июня, мы вспоминаем всех, кто не вернулся с той войны: отважных советских солдат, мирных жителей, чью волю и дух не сломили обстрелы или блокады, узников концлагерей. Из свыше 26 миллионов погибших за время Великой Отечественной, гражданского населения было больше половины – это страшная статистика. Именно сегодня, в день, когда началась война, осознавая, насколько огромную цену заплатил Советский Союз за победу над фашизмом, мы обязаны говорить об этом громко, без прикрас, обязаны донести правду, насколько бы горькой она ни была.

В мире, где наша история подвержена искажению и домыслам, где предпринимаются попытки пересмотра ролей, причин и итогов Великой Отечественной войны, мы не имеем права молчать. Во имя погибших в бою, замученных в плену, убитых в лагерях смерти – во имя всех, чью жизнь забрала война», − заявил Председатель Народного Совета.

Также Владимир Бидёвка пожелал участникам конференции продуктивной работы и конструктивной дискуссии.

В ходе конференции с докладами по итогам серии круглых столов выступили председатели и члены комитетов Народного Совета и приглашённые лица.

По завершении мероприятия участники возложили цветы к памятнику командиру 32-й гвардейской танковой бригады, полковнику Францу Андреевичу Гринкевичу.