Владимир Бидёвка открыл серию круглых столов, посвящённых восьмидесятой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны (видео)

Сегодня, 31 мая, на базе Донецкого национального университета состоялся круглый стол на тему «Экономика и промышленность Европы перед началом Великой Отечественной войны», посвящённый восьмидесятой годовщине со дня начала войны Советского Союза с немецко-фашистским захватчиком.

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, члены Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике и Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, депутаты Молодёжного парламента, а также преподаватели и студенты вуза.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка рассказал, что данный круглый стол – лишь одна из тематических площадок, организованных Народным Советом в преддверии восьмидесятой годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

«С 31 мая по 9 июня комитеты Народного Совета проведут серию круглых столов, посвящённых восьмидесятилетию со дня начала Великой Отечественной войны. Всего пройдёт пять таких заседаний по следующим темам: «Экономика и промышленность Европы перед началом Великой Отечественной войны», «Гуманитарные аспекты Великой Отечественной войны» «Международные отношения в Европе перед началом Великой Отечественной войны», «Подготовка Советского Союза к отражению западной агрессии в 1941 году», «Нацистская идеология в Европе перед началом Великой Отечественной войны».

Основная цель этих круглых столов – сохранение нашей исторической памяти, чтобы никогда не забывать о подвигах наших прадедов и дедов, и, конечно же, не допускать искажений истории и всегда помнить цену, которую отдал советский народ за Победу.

Венцом этих мероприятий станет большая конференция, посвящённая восьмидесятилетию со дня начала Великой Отечественной войны, которая состоится 22 июня», − пояснил спикер парламента.

Модератором круглого стола выступила председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«Добрый день, уважаемые участники и гости нашего мероприятия! Сегодня мы собрались в канун одной из трагических дат в истории нашей страны – восьмидесятой годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась та война. Политические деятели многих стран пытаются интерпретировать историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, которые вёл советский народ против фашистской Германии и её союзников, в угоду реализации своих политических целей. В результате в печати и ряде исследований появляется искажённая информация.

Робкие попытки изложить на свой лад историю Великой Отечественной войны со временем переросли в мощные информационные атаки, цель которых − снести «несущие опоры» морально-нравственного воспитания молодого поколения.

Поэтому отношение к Великой Отечественной войне – не просто вопрос исторической правды. Это главный патриотический посыл к молодёжи для сохранения единства и исключения любой формы национализма. Наша задача – донести до широкого круга общественности правду об этих событиях. Сколько бы ни прошло времени, значение подвига советского народа в борьбе с фашистской Германией и её союзниками должна и будет жить в веках.

Сегодня мы хотим поговорить об экономике и промышленности Европы перед началом Великой Отечественной войны, выяснить, какие факторы оказали влияние на её состояние в тридцатых годах двадцатого века, и ещё попытаемся ответить на вопрос: в результате каких экономических причин на стороне Германии в Великой Отечественной войне стала воевать вся Европа, которая сейчас ничего об этом ничего не говорит? Круглый стол объявляется открытым», − сказала парламентарий.

С приветственным словом к собравшимся обратился Владимир Бидёвка. Спикер парламента пожелал участникам круглого стола продуктивной работы, которая позволит противостоять попыткам искажения истории, предпринимаемым противниками Русского мира.

«Сегодня мы с вами начинаем большое и, считаю, безусловно важное дело – проводим первое заседание в рамках цикла круглых столов, посвящённых началу Великой Отечественной войны.

Не вызывает сомнений актуальность данной темы, которая в последнее десятилетие особенно подвержена манипуляциям со стороны как Украины, так и целого ряда западных стран. Искажая исторические факты, которые, к слову, являются общеизвестными, наши оппоненты пытаются создать выгодную им параллельную историческую действительность, ту, в которой предатели и мерзавцы, продавшие свою Родину, вместо вечного забвения незаслуженно обрели место среди настоящих героев, ту, в которой советский солдат, спасший мир, почему-то становится оккупантом и агрессором, ту, в которой действия наших военачальников кто-то смеет приравнивать к зверствам нацистской верхушки.

К сожалению, можно долго перечислять факты, которые успели оболгать и переврать наши недруги. Это стало инструментом политической пропаганды, запустившей целый механизм нападок коллективного Запада даже не на Россию, а на весь Русский мир в целом.

Говоря о коллективном Западе, который и боится, и пытается укусить одновременно, очень явно прослеживается историческая параллель между событиями, происходящими в Европе непосредственно перед началом войны, и современной ситуацией. И упускать из виду эти факты нельзя, поскольку они абсолютно чётко дают понять, кто развязал войну и почему.

Уважаемые участники круглого стола, хочу пожелать вам продуктивной работы и интересной дискуссии. Выражаю надежду, что внимание к предпосылкам Второй мировой войны позволит «расставить точки над i» относительно некоторых вопросов трактования исторических фактов», − отметил Председатель Народного Совета.

В рамках круглого стола парламентарии представили доклады, посвящённые ситуации в экономике и промышленности стран Европы. По итогам мероприятия участниками была принята резолюция.