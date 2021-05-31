Владимир Бидёвка открыл серию круглых столов, посвящённых восьмидесятой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны (видео)

Председатель

Сегодня, 31 мая, на базе Донецкого национального университета состоялся круглый стол на тему «Экономика и промышленность Европы перед началом Великой Отечественной войны», посвящённый восьмидесятой годовщине со дня начала войны Советского Союза с немецко-фашистским захватчиком.

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, члены Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике и Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, депутаты Молодёжного парламента, а также преподаватели и студенты вуза.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка рассказал, что данный круглый стол – лишь одна из тематических площадок, организованных Народным Советом в преддверии восьмидесятой годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

«С 31 мая по 9 июня комитеты Народного Совета проведут серию круглых столов, посвящённых восьмидесятилетию со дня начала Великой Отечественной войны. Всего пройдёт пять таких заседаний по следующим темам: «Экономика и промышленность Европы перед началом Великой Отечественной войны», «Гуманитарные аспекты Великой Отечественной войны» «Международные отношения в Европе перед началом Великой Отечественной войны», «Подготовка Советского Союза к отражению западной агрессии в 1941 году», «Нацистская идеология в Европе перед началом Великой Отечественной войны».

Основная цель этих круглых столов – сохранение нашей исторической памяти, чтобы никогда не забывать о подвигах наших прадедов и дедов, и, конечно же, не допускать искажений истории и всегда помнить цену, которую отдал советский народ за Победу.

Венцом этих мероприятий станет большая конференция, посвящённая восьмидесятилетию со дня начала Великой Отечественной войны, которая состоится 22 июня», − пояснил спикер парламента.

Модератором круглого стола выступила председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«Добрый день, уважаемые участники и гости нашего мероприятия! Сегодня мы собрались в канун одной из трагических дат в истории нашей страны – восьмидесятой годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась та война. Политические деятели многих стран пытаются интерпретировать историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, которые вёл советский народ против фашистской Германии и её союзников, в угоду реализации своих политических целей. В результате в печати и ряде исследований появляется искажённая информация.

Робкие попытки изложить на свой лад историю Великой Отечественной войны со временем переросли в мощные информационные атаки, цель которых − снести «несущие опоры» морально-нравственного воспитания молодого поколения.

Поэтому отношение к Великой Отечественной войне – не просто вопрос исторической правды. Это главный патриотический посыл к молодёжи для сохранения единства и исключения любой формы национализма. Наша задача – донести до широкого круга общественности правду об этих событиях. Сколько бы ни прошло времени, значение подвига советского народа в борьбе с фашистской Германией и её союзниками должна и будет жить в веках.

Сегодня мы хотим поговорить об экономике и промышленности Европы перед началом Великой Отечественной войны, выяснить, какие факторы оказали влияние на её состояние в тридцатых годах двадцатого века, и ещё попытаемся ответить на вопрос: в результате каких экономических причин на стороне Германии в Великой Отечественной войне стала воевать вся Европа, которая сейчас ничего об этом ничего не говорит? Круглый стол объявляется открытым», − сказала парламентарий.

С приветственным словом к собравшимся обратился Владимир Бидёвка. Спикер парламента пожелал участникам круглого стола продуктивной работы, которая позволит противостоять попыткам искажения истории, предпринимаемым противниками Русского мира.

«Сегодня мы с вами начинаем большое и, считаю, безусловно важное дело – проводим первое заседание в рамках цикла круглых столов, посвящённых началу Великой Отечественной войны.

Не вызывает сомнений актуальность данной темы, которая в последнее десятилетие особенно подвержена манипуляциям со стороны как Украины, так и целого ряда западных стран. Искажая исторические факты, которые, к слову, являются общеизвестными, наши оппоненты пытаются создать выгодную им параллельную историческую действительность, ту, в которой предатели и мерзавцы, продавшие свою Родину, вместо вечного забвения незаслуженно обрели место среди настоящих героев, ту, в которой советский солдат, спасший мир, почему-то становится оккупантом и агрессором, ту, в которой действия наших военачальников кто-то смеет приравнивать к зверствам нацистской верхушки.

К сожалению, можно долго перечислять факты, которые успели оболгать и переврать наши недруги. Это стало инструментом политической пропаганды, запустившей целый механизм нападок коллективного Запада даже не на Россию, а на весь Русский мир в целом.

Говоря о коллективном Западе, который и боится, и пытается укусить одновременно, очень явно прослеживается историческая параллель между событиями, происходящими в Европе непосредственно перед началом войны, и современной ситуацией. И упускать из виду эти факты нельзя, поскольку они абсолютно чётко дают понять, кто развязал войну и почему.

Уважаемые участники круглого стола, хочу пожелать вам продуктивной работы и интересной дискуссии. Выражаю надежду, что внимание к предпосылкам Второй мировой войны позволит «расставить точки над i» относительно некоторых вопросов трактования исторических фактов», − отметил Председатель Народного Совета.

В рамках круглого стола парламентарии представили доклады, посвящённые ситуации в экономике и промышленности стран Европы. По итогам мероприятия участниками была принята резолюция.

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