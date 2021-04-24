Владимир Бидёвка открыл весеннее Первенство ДНР по футболу «Велес юниор − 2021»

В субботу, 24 апреля, на базе столичного СК «Боссе Арена» состоялось открытие детско-юношеского весеннего Первенства ДНР по футболу «Велес юниор − 2021». В мероприятии принял участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Также на открытии турнира присутствовали советник Главы ДНР Ольга Долгошапко, депутаты Народного Совета Владимир Чекун и Любомир Пушкин, представители Министерства молодёжи, спорта и туризма, а также спортивных организаций.

Перед началом игры Владимир Бидёвка обратился к спортсменам с напутственным словом.

«Прежде всего, поздравляю вас с праздником – началом весеннего первенства. Замечательно, что сегодня в Республике спорт не только живёт, но и развивается, и футбол является его важной составляющей. В этом огромная заслуга именно вас, ребята, поскольку даже в такую прохладную погоду вы вышли на поле и, уверен, покажете настоящий класс!

Очень хорошо, что сегодня футбол доступен для детей и юношей. Уверен, что ваши результаты, ваше умение играть уже может дать фору и старшим товарищам. Вы – молодцы!

Поздравляю вас с этим праздником футбола. Удачной игры на поле и успехов за его пределами», − сказал спикер парламента.

Перед началом игр почётные гости вручили всем спортсменам памятные подарки, после чего спикер парламента Владимир Бидёвка осуществил символический удар по мячу, символизирующий открытие Первенства.

В первый день турнира на трёх полях спортивного комплекса состоялись четыре футбольных матча, в котором приняли участие восемь команд. Возраст игроков составляет от восьми до 14 лет. Всего же в весеннем первенстве примет участие 33 команды из 12 городов Республики. Матчи продлятся два месяца.