Владимир Бидёвка отметил благодарностями труд дончан по итогам уходящего года

Сегодня, 21 декабря, в столичном Доме культуры имени В. В. Куйбышева состоялось торжественное собрание, посвящённое подведению итогов уходящего года и встрече 2022 года.

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин, работники столичных предприятий, организаций и учреждений, жители города.

Торжественное собрание открылось выступлением детских творческих коллективов, после чего Владимир Бидёвка обратился к присутствующим с приветственным словом.

«Дорогие друзья! Искренне рад поздравить вас с наступающим 2022 годом.

Нужно сказать, что уходящий 2021 год был непростым. Приходилось решать множество сложных проблем. Тем не менее Республике удалось выйти на новый уровень развития, добиться новых успехов. Понятно, что мы пока не достигли всего, чего бы хотелось, но можно констатировать факт, что ситуация в экономике, особенно в промышленности, сдвинулась с мёртвой точки. Более того, что касается интеграционных процессов, в этом году мы стали значительно ближе с Россией. И это всё – наш совместный труд, общая заслуга», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка отметил вклад работников всех отраслей экономики и социальной сферы в развитие города и Республики в целом.

«Благодаря вашим усилиям сегодня столица Донецкой Народной Республики живёт, развивается, принимает большие форумы, в том числе экономические.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш труд, за то, что каждый вносит свой вклад в развитие нашей Республики. Желаю каждому, конечно же, здоровья, удачи, мирного неба и семейного благополучия», – пожелал присутствующим Председатель Народного Совета.

За достижение существенных результатов в профессиональной служебной деятельности спикер парламента наградил благодарностями Председателя Народного Совета представителей администрации Донецка и коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс».

Далее присутствующих поздравил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и другие гости.