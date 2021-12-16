Владимир Бидёвка оценил мастерство участников финала Официальной лиги КВН «Донбасс»

Сегодня, 16 декабря, в столичном Центре славянской культуры состоялась финальная игра Официальной лиги КВН «Донбасс». В составе жюри мастерство участников оценил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

За победу в лиге борются команды «ОДДР Кряж», «Эти как их там», «Чилим» и «Команда КВН». Им предстоит показать своё мастерство в четырёх конкурсах, по итогам которой будет определён победитель. Этой команде достанется путёвка на 33-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022».

Перед началом игры Владимир Бидёвка в комментарии пресс-службе Народного Совета отметил высокий уровень мастерства донецких команд КВН, завоевавших внимание зрителей, и пожелал удачи участникам финала.

«Сегодня в Донецке проходит финальная игра сезона лиги КВН «Донбасс», и я рад побывать на этом празднике юмора в качестве члена жюри. Игры наших команд всегда яркие и запоминающиеся, поэтому, если есть возможность, всегда с удовольствием стараюсь их посетить.

Видно, что ребята стараются, оттачивают мастерство, да и мотивация соответствующая – победителя ждёт путёвка на 33-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022». Конечно, это достойная награда, и достанется она только лучшим мастерам юмора. Так что желаю ребятам удачи, и пусть победит сильнейший!» – сказал спикер парламента.