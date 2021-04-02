Владимир Бидёвка оценил мастерство участников Республиканского фестиваля команд КВН «Битва титанов»

В четверг, 1 апреля, в столичном Центре славянской культуры состоялся Республиканский фестиваль команд КВН «Битва титанов». В состав жюри вошли Председатель Народного Совета Владимира Бидёвка, министр финансов Яна Чаусова, руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов, советник Главы Республики Андрей Крамар и Председатель Общественной палаты Александр Кофман.

Участие в состязании приняли семь лучших команд Донбасса, которые уже заявили о себе в фестивале «КиВиН-2021», а также гости из Российской Федерации. Решением жюри победителем была объявлена команда КВН «Донецкий кряж».

В комментарии пресс-службе Народного Совета спикер парламента отметил высокий уровень профессионализма всех участников фестиваля.

«Во второй раз в Республике вчера состоялась игра КВН «Битва титанов», в которой мне выпала честь в качестве члена жюри оценить юмористическое мастерство семи команд. Ребята – огромные молодцы, и я очень рад, что в нашей Республике такая креативная и невероятно талантливая молодёжь!

От всей души поздравляю команду ОД «ДР» «Донецкий кряж» с заслуженной победой и благодарю всех участников за яркие и смелые выступления. Уверен, что у каждой из команд впереди большое будущее!» – сказал Владимир Бидёвка.

По итогам фестиваля все команды получили дипломы участников фестиваля и подарки от партнёров игры.