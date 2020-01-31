Владимир Бидёвка оценил уровень мастерства команд-участников фестиваля КВН

В пятницу, 31 января, в Донецке состоялся республиканский фестиваль команд КВН «Битва титанов». Мероприятие посетили Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутаты Народного Совета, почётные гости.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка отметил высокий уровень подготовки всех команд-участников.

«Очень впечатлён сегодняшней игрой. За два часа получил массу положительных эмоций, за что спасибо всем командам-участникам.

Дарить окружающим яркие, хорошие впечатления, на самом деле, очень непросто. В КВН мы видим, своего рода, микс талантов. Нужно не просто придумать смешную шутку, но и смешно её преподнести, обыграть. Здесь нужно особое актёрское мастерство, которое я увидел сегодня в каждом из вас. Ребята, вы все молодцы и уровень ваших команд действительно очень высокий.

Мы всегда болеем за вас, когда вы принимаете участие в играх международного уровня. И я не сомневаюсь в том, что вас ждёт большое будущее. Не останавливайтесь на достигнутом, завоевывайте новые вершины и, конечно же, открывайте новые грани своих талантов», – сказал спикер парламента.

По окончании мероприятия Председатель Народного Совета вручил дипломы командам, занявшим почётные вторые места, — «Амстердам» (город Ждановка) и команде «Ровеньки» общественного движения «Донецкая Республика» (город Ровеньки).