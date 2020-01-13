Владимир Бидёвка: Парламент ведёт работу над законами, которые поспособствуют развитию бизнеса в Республике

По вопросам реализации на законодательном уровне содействия притоку инвестиций Народным Советом разрабатывается ряд законопроектов с привлечением различных министерств и ведомств Республики. Об этом в интервью ДАН сообщил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«В этом направлении [содействие притоку инвестиций – прим. ДАН] мы проводим работу с привлечением различных министерств и ведомств Республики. С этой целью начата активная разработка законопроекта «Об инвестиционной деятельности», надеемся, что уже на весенней сессии мы его примем.

Работа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства включает принятие мер по снижению госконтроля за бизнесом в части уменьшения количества контролирующих инстанций и оснований для проверок; разработку закона «О финансовой аренде (лизинге)»; внесение изменений в Закон ДНР «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», которые могут коснуться расширения перечня субъектов инвестиционной деятельности; обеспечение эффективной системы платежей и расчётов.

Принятие этих законов облегчит жизнь бизнесу в Республике и сделает ДНР более привлекательной для иностранных инвестиций. В сегодняшних условиях мы просто обязаны идти в этом направлении», – сказал Владимир Бидёвка.