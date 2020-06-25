Владимир Бидёвка и оперативный штаб «Здоровое движение» передали гуманитарную помощь Республиканскому реабилитационному центру

В четверг, 25 июня, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка совместно с оперативным штабом «Здоровое движение» общественного движения «Донецкая Республика» передали гуманитарную помощь Республиканскому реабилитационному центру Министерства здравоохранения.

В беседе с пресс-службой Народного Совета Владимир Бидёвка уточнил, что в центре ежегодно проходят реабилитацию на стационарном лечении ветераны ВОВ и приравненные к ним категорий граждан.

«В своё время к нам поступила просьба о том, что данному реабилитационному центру необходимо оказание содействия в приобретении телевизоров. Сегодня совместно с оперативным штабом «Здоровое движение» ОД «Донецкая Республика» мы эту просьбу выполнили.

В данном центре ежегодно проходят реабилитацию на стационарном лечении ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, участники боевых действий. Безусловно, откликнуться на их обращение – это наш долг.

Ветераны – это люди, которые победили гитлеровский фашизм, вернули мир в дома миллионов людей. Мы никогда не устанем говорить им спасибо за этот великий подвиг. Мы намерены делать всё, что в наших силах, ради них. Нельзя позволить переписать историю и вычеркнуть героический подвиг советского народа из памяти – наши дети, внуки знают о той войне, понимают, какой ценой она была завоёвана и, уверен, что и своих детей воспитают с уважением и пониманием истории Великой Победы.

Надеюсь, что те подарки, которые мы сегодня передали в реабилитационный центр для ветеранов, порадуют их и сделают процесс прохождения реабилитации легче», – сказал спикер парламента.