Владимир Бидёвка передал подарки детям, находящимся в сложной жизненной ситуации

Во вторник, 14 января, по случаю старого Нового года Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка при содействии Народного Совета доставил подарки детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, детям, лишенным родительской опеки, и с ограниченными возможностями здоровья.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка отметил, что подобная благотворительная акция проводится парламентом ежегодно.

«Сегодня все мы празднуем старый Новый год – один из добрых, светлых январских праздников. И конечно же, без подарков в этот день не обойтись.

Мы побывали в Харцызске, Макеевке и Донецке, посетили детский социальный центр, школу-интернат и детский дом, а также приехали в Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, чтобы передать сладкие подарки и фрукты ребятам. С уверенностью скажу, что каждый ребёнок в нашей Республике должен чувствовать заботу и поддержку с нашей стороны. И чужих детей действительно не бывает – весь Донбасс является одной большой дружной семьей, где каждый должен проявлять заботу друг о друге.

Мы привезли сегодня подарки не только от депутатского корпуса, но и от Аппарата Народного Совета, и я искренне рад, что общими усилиями мы смогли порадовать сегодня такое большое количество ребят из разных городов Республики: всего 229 детей в этот праздник получили подарки и фрукты. Хочу сказать, что и в прошлом году мы поздравляли ребятишек в таком формате, потому можно считать, что он становится традиционным. И это хорошая инициатива, которую необходимо продолжать», – сказал спикер парламента.

Подарки были доставлены воспитанникам детского социального центра города Харцызска, государственного общеобразовательного учреждения «Макеевская специальная общеобразовательная школа-интернат № 36», государственного дошкольного образовательного учреждения «Донецкий детский дом № 1 “Теремок”» и фрукты детям, находящимся на лечении в Институте неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака.