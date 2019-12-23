Владимир Бидёвка передал ветерану Великой Отечественной войны необходимые лекарственные препараты

В понедельник, 23 декабря, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка поздравил ветерана Великой Отечественной войны Гусмана Ибрагимовича Сафина с наступающими новогодними праздниками.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка подчеркнул важность соответствующего внимания ветеранам не только в праздничные дни, но и на регулярной основе.

«Сегодня посетил ветерана Великой Отечественной войны, выдающегося человека Гусмана Ибрагимовича Сафина, который является не только хранителем великой истории нашего народа, но и человеком, который передаёт её молодёжи, часто рассказывает им о тех подвигах, которые совершили наши прадеды. Наш долг – не забывать этих людей, они не должны чувствовать себя одинокими.

Гусмана Ибрагимовича я знаю лично уже больше десяти лет, и сегодня по традиции поздравил его с наступающими праздниками. Каждому ветерану необходимо уделить внимание. Каждый их подвиг был совершён не зря!» – сказал спикер парламента.

В ходе визита Владимир Бидёвка передал ветерану необходимые лекарственные препараты.

Напомним, Гусман Ибрагимович Сафин – ветеран Великой Отечественной войны, участник прорыва блокады Ленинграда, на фронт записался в первый день войны в 17 лет.