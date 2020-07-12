Владимир Бидёвка: Первый выпуск офицеров Донецкой Народной Республики станет примером для всех будущих поколений воинов и защитников нашей земли

В воскресенье, 12 июля, в Донецком высшем общевойсковом командном училище состоялась торжественная церемония вручения дипломов молодым офицерам – первым выпускникам этого вуза в Донецкой Народной Республике.

В мероприятии приняли участие Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков, начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков и другие официальные лица.

Обращаясь к выпускникам и преподавательскому составу, Денис Пушилин отметил большую важность качественного военного образования для нашего государства и рассказал о преобразованиях, которые в ближайшее время ожидают республиканские вооруженные силы.

«Каждый из вас сделал осознанный выбор, связав свое будущее с военным делом. Теперь вам предстоит важная и очень ответственная работа. Свою государственность Республика завоевывала в боях, сражаясь за право быть независимой. История прошлых лет учит нас быть сильными и готовыми к любому развитию событий.

Сейчас вооруженные силы Республики накануне масштабных преобразований. Они коснутся многих направлений: развития военно-промышленного комплекса, совершенствования социальной защиты военнослужащих и военного образования. Нам предстоит внедрение новых, передовых технологий, способных повысить качество военной подготовке. Очень надеюсь на ваше участие в решении поставленных задач.

Вы, товарищи офицеры, – наследники великих победителей. Уверен, что справитесь с поставленными задачами, будете достойно нести службу, обеспечивая безопасность и мирную жизнь для наших граждан», – сказал глава государства.

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка также обратился к молодым офицерам. Он подчеркнул, что традиции воинского братства, формировавшиеся в стенах училища на протяжении поколений, и сегодня помогают в воспитании офицерского состава Республики.

«Сегодня Донецкое высшее общевойсковое командное училище – главная кузница офицерского состава Республики и на выпускников возложена важная и чрезвычайно ответственная задача – защитить свободу и независимость нашей Родины. Офицеры, воспитанные в стенах училища, сохраняют принципы чести, верности долгу и народу. Одними из первых они встали на защиту Донбасса, когда к нам пришла война. Ваше высшее учебное заведение имеет давние традиции воспитания командиров. Понятия чести, патриотизма, верности Родине и боевому братству передаются от преподавателей к курсантам и сохраняются на протяжении уже многих поколений. Убеждён, что первый выпуск офицеров Донецкой Народной Республики станет примером для всех будущих поколений воинов и защитников нашей земли», – сказал Владимир Бидёвка.

После поздравительных речей состоялась церемония вручения дипломов. Затем уже полноправные офицеры Донецкой Народной Республики парадным маршем прошествовали по плацу учебного заведения.

Напомним, Донецкое высшее общевойсковое командное училище было сформировано в соответствии с Указом Главы ДНР Александра Захарченко в мае 2015 года. В сентябре того же года первые 152 курсанта приняли воинскую присягу. В этом году дипломы о высшем военном образовании получили 57 молодых офицеров ДНР.