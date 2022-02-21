Владимир Бидёвка поблагодарил Владимира Путина за признание ДНР

От имени Народного Совета Донецкой Народной Республики благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за принятие столь важного решения для нашего государства. Это шаг, который открывает новую страницу в истории Республики – историю мира и стабильности на донецкой земле!

Также я от всего сердца поздравляю всех жителей Донбасса с признанием Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики! Своим трудом, принципиальностью, своей верой в правое дело и борьбой за справедливость Донбасс шаг за шагом приближал это событие. Новый день мы сегодня встречаем с новыми силами и надеждами!

Владимир Бидёвка,

Председатель Народного Совета