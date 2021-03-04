Владимир Бидёвка поблагодарил женщин-медиков за помощь жителям Республики

Сегодня, 4 марта, в Донецке состоялось мероприятие, посвящённое Международному женскому Дню – 8 Марта. Народный Совет ДНР представляли Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка и депутат Народного Совета Светлана Куманова.

Обращаясь к присутствующим, Владимир Бидёвка поблагодарил женщин-медиков за верность врачебному долгу в самые непростые периоды.

«Дорогие женщины, милые дамы! Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать вам самые добрые и прекрасные слова за ваш труд, за то, что вы сегодня, находясь на передовой борьбы с пандемией, не жалеете своего здоровья и не боитесь. Вы фактически являетесь одними из самых смелых людей в Республике, стоите стеной на пути пандемии.

Спасибо вам за то, что в 2014 году вы не оставили Республику, а спасали раненых, оказывали медицинскую помощь жителям нашего края. При этом вы всегда остаётесь любящими матерями, женами, дочерьми, храните семейный очаг. Когда это осознаёшь, становится очевидным, сколько удивительных женщин в нашем мире, которые добиваются значительных успехов на профессиональном поприще и остаются оплотом семейного очага. Хочу пожелать вам мира, добра, счастья и, главное, здоровья», – отметил Председатель Народного Совета ДНР.

В рамках мероприятия спикер Парламента вручил Благодарности Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики 16-ти работникам учреждений здравоохранения города Донецка. Также для присутствующих выступили творческие коллективы столицы Республики.