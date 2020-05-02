Владимир Бидёвка почтил память жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов

Сегодня, 2 мая, в столичном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола состоялось траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших в Доме профсоюзов города Одессы 2 мая 2014 года.

В память о жертвах украинских радикалов Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, очевидцы событий и жители Республики возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

В комментарии представителям СМИ спикер парламента отметил, что одесская трагедия стала шоком для жителей Донбасса и всего мирового сообщества.

«Это фактически фашистское преступление. И больно, когда в 21 веке преступники, которые сожгли заживо десятки людей, не только не наказаны, но и считаются героями на Украине.

Ужасно и то, что и Зеленский, который шёл на выборы с риторикой мира, продолжает политику Порошенко.

Однако я уверен, что правда восторжествует. Как бы сегодня ни замалчивали, ни утаивали факты о трагедии 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе, считаю, что если на Украине не установят истину, то это сделают жители Донецкой Народной Республики», − сказал Владимир Бидёвка.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе активисты украинских праворадикальных организаций сожгли палаточный городок на Куликовом поле, в котором одесситы собирали подписи за референдум о федерализации Украины и статусе русского языка. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. По официальным данным, в трагедии погибли 48 человек, более 200 пострадали.