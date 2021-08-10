Владимир Бидёвка подверг критике украинский законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка прокомментировал информационному агентству РИА «Новости» украинский законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму.

«Откровенно говоря, этот законопроект вряд ли можно назвать иначе, чем лицемерным. Разработчики отмечают, что «проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции», и это должно было бы пустить пыль в глаза международному сообществу, если бы не одно «но» – репрессивная направленность этого законопроекта.

Подписав Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, Украина взяла на себя обязательство по недопущению преследования жителей ДНР и ЛНР. Законопроект о переходном правосудии, который, по сути, закрепляет политические репрессии как часть государственной политики Украины в отношении Донбасса, – это не просто попытка вольного трактования положений «Минска-2», а, я бы даже сказал, плевок в лицо Совету Безопасности ООН, который этот Комплекс мер и одобрил. При этом украинским властям хватает наглости заявлять, что данный законопроект базируется на принципах Организации Объединённых Наций, хотя он противоречит и Минским соглашениям, и позиции Совбеза ООН относительно их реализации.

Даже в случае принятия вышеуказанного проекта закона украинским парламентом никакого влияния на Донбасс он иметь не будет. Украина не сможет установить на нашей территории свои правила, порядки, законы – Донецкая Народная Республика самостоятельно определяет свой курс и решает, в какой стране жить. Такими законопроектами Украина лишь в очередной раз показывает международному сообществу свою недоговороспособность и откровенно националистические наклонности», – сказал спикер Народного Совета.