В пятницу, 24 декабря, в ходе заключительного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва, на котором присутствовал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка подвёл итоги работы парламента в 2021 году.

В частности, Владимир Бидёвка особо отметил совместную работу парламентов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики по синхронизации законодательства.

«22 сентября Народным Советом принят Закон «О ратификации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции». Принятие Закона стало следствием подписания 15 сентября Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и Главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником соответствующего Договора.

Для реализации положений Договора парламентами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ведётся работа по синхронизации законодательства. Так, по состоянию на 24 декабря депутаты приняли участие в 65 заседаниях профильного межправительственного комитета, провели 65 совещаний с комитетами и рабочими группами парламента ЛНР и выполнили 18 протокольных поручений. Также составлен план работы, который с нашей стороны включает 113 законопроектов. За отчётный период Народный Совет Донецкой Народной Республики рассмотрел 33 законопроекта Луганской Народной Республики, направив, в свою очередь, луганским коллегам для рассмотрения 30 законопроектов», – сказал Владимир Бидёвка.

Председатель Народного Совета подчеркнул, что в 2021 году работа парламента была сосредоточена на кодификации законодательства, а также разработке законопроектов, способствующих развитию экономики.

«За год были приняты Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства Донецкой Народной Республики. Благодаря принятию ряда законопроектов в Республике с 1 апреля 2021 года на 23% увеличен минимальный размер оплаты труда (сейчас он составляет 7 460 рублей), обеспечена сохранность и эффективное использование недвижимого имущества украинских банков, собственники которого устранились от обязанности его содержания, студентам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования при соблюдении необходимых условий предоставлено право преподавать в школах. Кроме того, принят ряд поправок в уголовное законодательство, направленных на укрепление безопасности наших граждан. В частности, ужесточена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а также за правонарушения в сфере электроэнергетики и газоснабжения, работы транспортной инфраструктуры. В то же время был принят Закон «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений», которым урегулирован порядок и определены условия содержания под стражей, гарантии прав и законных интересов лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», – сказал Владимир Бидёвка.

Он отметил, что несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, в результате которой личные приёмы граждан депутатами парламента были приостановлены, работа с населением не прекращалась. Акцент был сделан на приём обращений в удалённом режиме посредством использования сети интернет, а также через почтовые отделения.

«Так, за время осенней сессии парламентарии рассмотрели свыше 1 300 обращений граждан, суммарно за год этот показатель составил более 3,5 тысяч. Основная часть вопросов касалась жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, также граждан интересовали вопросы относительно оформления паспорта, СНИЛС и иных документов, разъяснение норм действующего законодательства и предложения по его совершенствованию. Все обратившиеся получили письменные ответы согласно требованиям Закона Донецкой Народной Республики «Об обращениях граждан», – подчеркнул Владимир Бидёвка.

Спикер парламента также коснулся планов работы Народного Совета на 2022 год.

«Наша работа в первую очередь будет сконцентрирована на синхронизации законодательства с Луганской Народной Республикой. Вопросы, регулируемые на уровне закона, коснутся поддержки малого предпринимательства, установления единого подхода в регулировании бюджетной системы, а также рынка ценных бумаг, внешнеторговой деятельности, действий с объектами незавершённого строительства и других тем. Также будет продолжена работа по кодификации, в частности, лесного, градостроительного и жилищного законодательства», – сказал Владимир Бидёвка.

Подводя итоги года, Председатель Народного Совета описал и интеграционное направление работы парламента.

«2021 год ознаменовался серьёзными позитивными изменениями для нашего государства, в том числе участием граждан в выборах депутатов Государственной Думы. Данное событие не только показало вовлечённость жителей Донбасса в политическую жизнь России, но и послужило катализатором получения в упрощённом порядке ряда документов гражданами Российской Федерации, проживающими в Донбассе. Рад, что в этой работе депутаты Народного Совета принимали непосредственное участие, оказывали всестороннюю помощь жителям Республики в вопросах получения СНИЛС, регистрации на сайте «Госуслуги», предоставляли консультации. Кроме того, при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» был проведён ряд конференций «Россия – Донбасс: единство приоритетов», в ходе которых депутаты Народного Совета и Государственной Думы совместно посетили 13 населённых пунктов Донецкой Народной Республики», – отметил Владимир Бидёвка.

Спикер парламента поблагодарил депутатов Народного Совета за личный вклад в процесс интеграции Республики в Российскую Федерацию.

«Также я хочу выразить благодарность Главе Донецкой Народной Республики Денису Владимировичу Пушилину за оказанное содействие в предоставлении новогодних подарков для детей, проживающих в различных городах и районах нашего государства. Депутаты парламента согласно распределению по округам в полном объёме передадут их ребятам в преддверии новогодних и рождественских праздников.

И, завершая свой доклад, хочу напомнить всем нам: впереди всегда больше работы. Республика развивается, люди ждут позитивных преобразований, а это значит, что в следующем году мы должны работать ещё эффективнее, ещё внимательнее, ещё быстрее. Спасибо за работу, коллеги. Встретимся с вами в новом году с новыми идеями, силами, инициативами!», – сказал Владимир Бидёвка.