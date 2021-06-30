Владимир Бидёвка подвёл итоги весенней сессии 2021 года
Сегодня, 30 июня, перед принятием повестки осенней сессии 2021 года Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка представил отчёт об итогах работы парламента за период весенней сессии.
В своём докладе спикер парламента привёл статистические данные по работе Народного Совета в первом полугодии.
«За период проведения весенней сессии, которая продлилась с февраля по июнь 2021 года, состоялось двенадцать пленарных заседаний. За это время депутатами было принято 65 законов и 80 постановлений. Субъектами права законодательной инициативы за отчётный период было зарегистрировано 127 законопроектов. Сравнивая плановые показатели законопроектной работы и фактические, Народным Советом принято на 78 % законов больше, чем было запланировано», − сообщил Владимир Бидёвка.
Отдельно спикер парламента остановился на результатах законотворческой работы в социальной сфере и сфере государственного устройства.
«Так, в конце апреля на 23% был увеличен минимальный размер оплаты труда – с 6 065 рублей до 7 460 рублей; студентам, получающим высшее профессиональное образование по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», дано право при соблюдении определённых условий преподавать в школах до получения диплома; установлен порядок и последствия обращения имущества, находящегося в собственности банков Украины, государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, в собственность Донецкой Народной Республики», − рассказал Председатель Народного Совета.
Спикер парламента подчеркнул, что в период весенней сессии особое внимание было уделено совершенствованию уголовного и административного законодательства.
«В частности, пересмотрена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (к сожалению, этот вопрос в первом полугодии был особо актуален, мы помним, какое огромное количество сообщений о минировании школ и объектов инфраструктуры Республики поступало). Также установлена ответственность за повреждение электрических сетей и газопроводов и другие правонарушения в сфере электроэнергетики и газоснабжения, за блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создаёт угрозу жизни и здоровью людей.
Тем не менее, в указанной сфере мы не только ужесточали меры. В марте Народный Совет принял Закон «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений», направленный на обеспечение гарантии прав и законных интересов граждан, которые находятся под стражей, регулирующий порядок и определяющий условия такого содержания», − отметил Председатель Народного Совета.
Также Владимир Бидёвка рассказал о результатах работы по кодификации законодательства Республики.
«В апреле было принято сразу два кодекса – Арбитражный процессуальный и Гражданский процессуальный, и буквально несколько минут назад этот список дополнился Уголовно-исполнительным кодексом и Кодексом административного судопроизводства. Хочу отметить, что немногим более чем за полтора года, начиная с принятия Гражданского кодекса в конце декабря 2019 года, парламентариям удалось завершить работу над семью кодексами – коллеги, считаю, это очень достойный результат», − сказал спикер парламента.
Подводя итоги работы в период весенней сессии, Председатель Народного Совета поблагодарил парламентариев, представителей министерств, ведомств и общественности за совместную плодотворную работу, результатом которой и стало принятие всех вышеуказанных нормативных правовых актов.
«Тем не менее, нам всегда есть, к чему стремиться, есть над чем работать. И месяц парламентских каникул должен стать для каждого из нас дополнительным временем для мониторинга, выработки новых идей и подготовки базы для работы в период осенней сессии парламента», − резюмировал Владимир Бидёвка.