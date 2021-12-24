Владимир Бидёвка подвёл итоги законотворческой работы парламента за осеннюю сессию и 2021 год

Сегодня, 24 декабря, по завершении пленарного заседания Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка подвёл итоги осенней сессии 2021 года Народного Совета II созыва.

Спикер парламента сообщил, что за отчётный период депутаты проголосовали за принятие более 40 законов, регламентирующих все сферы жизни граждан Республики.

«За время осенней сессии, которая продлилась с 6 августа по 24 декабря, было проведено девять пленарных заседаний, из которых семь очередных и два внеочередных. Принят 41 закон и 68 постановлений. Всего за указанный период в Народном Совете зарегистрировано 125 законопроектов», – отметил Владимир Бидёвка.

Также Председатель Народного Совета рассказал о результатах законотворческой работы парламента в 2021 году в целом.

«За весь 2021 год Народный Совет провёл 21 пленарное заседание, в том числе 19 очередных и два внеочередных. Принято 107 законов и 149 постановлений.

Субъектами законодательной инициативы в 2021 году зарегистрировано 252 законопроекта. Сравнивая плановые и фактические показатели законотворческой работы, по итогам года можно отметить, что Народным Советом было принято на 39% проектов больше, чем было запланировано. Семьдесят семь проектов были внесены в повестку весенней и осенней сессий. Принято за оба полугодия 107 законопроектов», – сообщил спикер парламента.

Отдельно Владимир Бидёвка отметил итоги заключительного пленарного заседания осенней сессии, в ходе которого были приняты изменения касательно минимального размера оплаты труда. В соответствии с ними с 1 января 2022 года размер МРОТ в Республике будет составлять 10 245 российских рублей в месяц.