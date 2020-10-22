Владимир Бидёвка: Поездка в Донбасс для украинских депутатов не более чем реалити-шоу

Поездка украинских депутатов от партии «Слуга народа» в Донбасс – не более чем пиар в преддверии местных выборов, запланированных на 25 октября. Об этом в комментарии Донецкому агентству новостей заявил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Прежде всего, нужно ответить на вопрос «Зачем в Донбасс, где людей лишили права голоса на выборах, лишили даже на временно подконтрольных Украине территориях, приезжают потенциальные кандидаты?». Всё просто: времени до выборов всё меньше, и так называемых «слуг народа» послали на передовую, чтобы немного поднять рейтинг. Очевидно, что для этих «избранников» поездка в Донбасс не более чем реалити-шоу. Не сомневаюсь, они это делают исключительно ради лишнего упоминания своих имён в прессе», – подчеркнул спикер парламента.

Владимир Бидёвка высказал сомнение в том, что визит украинских парламентариев принесёт положительные перемены жителям Донбасса.

«Им наплевать на людей, на их судьбы, им неинтересен мир в Донбассе. Украинские власть имущие героически противостоят выдуманной «российской агрессии» в Донбассе в надежде, что народ, запуганный байками о захватчиках, будет молча терпеть всё, что творят горе-чиновники.

Этот визит не похож на рабочую поездку людей, которые желают реальных перемен, мира и хотят прислушаться к мнению жителей Донбасса. Никакого позитивного результата ни нашей Республике, ни временно подконтрольному Украине Донбассу, считаю, он не принесёт», − резюмировал Председатель Народного Совета.