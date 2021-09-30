Владимир Бидёвка поручил депутатам провести мониторинг ситуации с обеспечением граждан льготным углём

Сегодня, 30 сентября, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка провёл совещание с председателями комитетов парламента по вопросу обеспечения льготных категорий граждан твёрдым бытовым топливом.

В ходе встречи Владимир Бидёвка акцентировал внимание на выявленных проблемных вопросах, с которыми сталкиваются категории населения, получающие уголь на льготных условиях.

«В адрес депутатов Народного Совета поступает большое количество обращений от граждан по поводу низкого качества выдаваемого им для бытовых нужд льготного угля.

Учитывая высокую социальную значимость вопроса, необходимо сегодня активизировать работу по выявлению таких случаев и мониторингу ситуации с выдачей угля в округах. Это позволит нам понять масштабы проблемы и, исходя из этого, совместно с представителями органов исполнительной власти разработать меры по предотвращению случаев предоставления гражданам угля ненадлежащего качества», − сообщил спикер парламента.

В завершение совещания Председатель Народного Совета поручил председателям комитетов провести в округах мониторинг ситуации с обеспечением жителей Республики льготным твёрдым бытовым топливом.