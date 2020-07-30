Владимир Бидёвка поручил проработать законодательные меры поддержки предприятий, осуществляющих переработку вторичного сырья

Сегодня, 30 июля, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике и Комитета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, в котором принял участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

На мероприятии также присутствовали представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР, Министерства доходов и сборов, Министерства промышленности и торговли и общества с ограниченной ответственностью «Экогринпром».

О вопросах, поднятых на заседании, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал спикер парламента Владимир Бидёвка.

«21 июля ко мне поступило обращение от ООО «Экогринпром» относительно предоставления разъяснения норм Закона ДНР «Об отходах производства и потребления» в части особенностей признания отходов вторичным сырьём и Закона ДНР «О налоговой системе» относительно категории субъектов, являющихся плательщиками экологического налога за размещение отходов. Сегодня на совместном заседании Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике и Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам рассмотрели данное обращение», − отметил Председатель Народного Совета.

В свою очередь Председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова разъяснила существующую проблематику в сфере уплаты экологического налога предприятиями, осуществляющими деятельность по сбору, размещению и переработке отходов.

«Предприятие ООО «Экогринпром» с января текущего года осуществляет деятельность по сбору, транспортировке и размещению отходов I−III классов опасности. На сегодняшний день это единственный субъект хозяйствования на территории ДНР, который оказывает подобные услуги. Более того, предприятием закуплено специализированное оборудование, которое позволит перерабатывать собранное вторичное сырьё, такое как люминесцентные лампы, и в дальнейшем использовать его в различных сферах народного хозяйства.

Однако в процессе осуществления своей деятельности предприятие столкнулось с рядом проблем, в том числе связанных с налогообложением. Так, ООО «Экогринпром» получило лицензию на сбор и хранение отходов, но не на их переработку. В связи с этим предприятие вынуждено уплачивать экологический налог за размещение таких отходов на своей территории. В целях недопущения повторного налогообложения за размещение указанных отходов, а именно люминесцентных ламп, на своей территории, сегодня были рассмотрены варианты урегулирования ситуации путём разработки необходимых подзаконных нормативных правовых актов и предоставления предприятию соответствующих налоговых льгот», − сообщила парламентарий.

Председатель Комитета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица акцентировал внимание на необходимости разработки подзаконных нормативных правовых актов для урегулирования сложившейся ситуации.

«Вопрос утилизации отходов, которые относятся к категории вторичного сырья, очень важен для экологической безопасности Республики. И со своей стороны государство должно обеспечить все условия для нормального функционирования предприятий, готовых осуществлять деятельность по переработке таких отходов. В первую очередь необходимо создать такую законодательную базу, которая позволит субъектам хозяйствования наиболее эффективно осуществлять свою деятельность.

Что касается вариантов разрешения ситуации с ООО «Экогринпром», первым шагом должно стать утверждение Правительством перечня отходов, которые относятся к категории вторичного сырья», − подчеркнул депутат.

По итогам обсуждений спикер парламента ДНР дал парламентариям ряд поручений.

«Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти поручено проработать вопрос об ускорении работы с Правительством в части указанного перечня отходов, относящихся к категории вторичного сырья, оказать максимальное содействие коллегам. Комитету Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике необходимо проработать на уровне законодательства варианты поддержки таких предприятий», − резюмировал Владимир Бидёвка.