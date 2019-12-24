Владимир Бидёвка посетил отчётное пленарное заседание Молодёжного парламента

Во вторник, 24 декабря, в Доме Правительства прошло очередное пленарное заседание Молодёжного парламента, посвящённое подведению итогов проделанной за год работы. В мероприятии принял участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

В своём выступлении спикер парламента отметил значительный профессиональный рост депутатов, качество и актуальность разрабатываемых программ и проектов.

«Вторая сессия почти окончена и, исходя из того, что Молодёжный парламент избирается на два года, можно сказать, что вы находитесь на экваторе своей работы. Полагаю, что за это время можно было сделать множество важных для государства и общества дел, высказать достаточное количество значимых инициатив, наладить взаимоотношения с коллегами из дружественных государств.

Хочу напомнить о том, что на вас возложена большая ответственность за будущее как молодёжи Донецкой Народной Республики, так и всего нашего государства в целом. Усиление взаимодействия с депутатами Народного Совета, применение наиболее эффективных практик их работы поможет вам в предстоящем году совершить настоящий прорыв. Мы ждём ваших предложений и инициатив в сфере молодёжной политики.

Благодарю вас за ответственное отношение к работе и желаю новых ярких успехов в наступающем 2020 году», – сказал Владимир Бидёвка.

В ходе мероприятия парламентарии представили отчёты о работе профильных комитетов за период 2019 года.