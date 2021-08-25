Владимир Бидёвка посетил премьерный показ спектакля «Предстоящее событие» (видео)

В воскресенье, 22 августа, в столичном Центре славянской культуры состоялся премьерный показ спектакля «Предстоящее событие» по пьесе Игоря Глинкова. На мероприятии присутствовал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, министр культуры Михаил Желтяков, а также парламентарии.

Режиссёром спектакля выступил художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова Сергей Пускепалис.

Общаясь с представителями СМИ перед началом показа, спикер парламента отметил особую роль подобных мероприятий в усилении интеграционных процессов между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией.

«Сложно переоценить значение визита в Республику первого (подчеркну это слово) российского театра, это по-настоящему значимое культурное событие. И это ещё раз показывает ускоряющиеся шаги нашей интеграции с Российской Федерацией, именно через визит этого театра», − сказал Председатель Народного Совета.

Владимир Бидёвка подчеркнул, что большую ценность для донецких зрителей премьера спектакля приобрела в преддверии празднования важнейшего для Донбасса праздника – Дня шахтёра.

«В рамках Года русской культуры, который объявил Глава Республики Денис Владимирович Пушилин, российский театр приехал к нам с премьерой, то есть фактически донецкие зрители увидят спектакль первыми. Это свидетельствует об углублении наших интеграционных процессов, в том числе культурных. И это большой подарок нам, зрителям Донецкой Народной Республики – рабочим, шахтёрам», − отметил он.

После премьеры Сергей Пускепалис поблагодарил жителей Республики за тёплый приём и высокую оценку спектакля и мастерства актёров театра.

«Благодарю вас за такой приём, мы обязательно об этом всем расскажем. И теперь во всех программах, которые будут сопровождать этот спектакль, обязательно будет указано, что премьера состоялась в городе Донецке Донецкой Народной Республики», − рассказал режиссёр.

Отметим, что первый русский общедоступный профессиональный театр был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актёром и режиссёром Фёдором Григорьевичем Волковым. В настоящее время Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова Указом Президента России В. В. Путина отнесён к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.