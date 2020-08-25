Владимир Бидёвка посетил Санкт-Петербург с официальным визитом

В минувшие выходные, 22 и 23 августа, на стадионе Павловского парка города Санкт-Петербурга состоялся 29-й традиционный футбольный турнир «Кубок 19 августа». В ходе официального визита в Санкт-Петербург Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка и депутат Народного Совета ДНР Владимир Чекун посетили спортивное мероприятие.

Визит состоялся в рамках налаживания интеграционных процессов между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией.

Владимир Бидёвка обратился с поздравительным словом к присутствующим на торжественной церемонии награждения победителей спортивных соревнований.

«Прежде всего, разрешите передать вам самые искренние пожелания добра от Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. От себя же хочу вас поблагодарить за ту игру, которую вы показали. Она достойна самых высоких похвал.

Сегодня определился обладатель кубка, но вместе с тем сегодня нет побеждённых: каждая команда, каждый участник, каждый зритель – это победители, потому что они стали причастны к этому замечательному спортивному празднику, который пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. Все игроки сегодня показали прекрасный пример. И это главная цель «Кубка 19 августа».

Я желаю вам, чтобы турнир расширялся и пополнялся новыми участниками. Мира вам, добра и победы во всём!» – сказал спикер парламента ДНР.

Добавим, что первое место на соревнованиях заняла команда Совета Федерации, а второе – команда правительства города Санкт-Петербурга, в составе которой также сыграл и депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Чекун.

«Кубок 19 августа» – это традиционный футбольный турнир, который проводится в Санкт-Петербурге и собирает деятелей искусства и политиков. Организаторами соревнований выступают благотворительный фонд «Кубок 19 августа», АНО Спортивный клуб «Виктория-Питер» и Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. В этом году спортивные соревнования прошли 29-й раз, а боролись за кубок сборная Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сборная Правительства Санкт-Петербурга, команда артистов театра и кино, а также команда друзей турнира.