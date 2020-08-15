Владимир Бидёвка посетил тренировку сборной ДНР по карате

В субботу, 15 августа, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка посетил республиканский учебно-тренировочный сбор по подготовке к европейским и всероссийским соревнованиям по карате в 2020 году. Сбор прошёл на базе футбольного клуба «Гвардеец».

Также в мероприятии принял участие депутат Народного Совета, президент общественной организации «Федерация спортивного и традиционного карате ДНР» Юрий Мартынов.

Владимир Бидёвка отметил высокий уровень организации тренировок и качественную подготовку спортсменов, соответствующую международному уровню.

«Познакомившись с тренировкой, с бытом ребят, хочу сказать: очень хорошо, что такие мероприятия у нас есть, что в Республике это носит серьёзный системный характер. Это подтверждается участием нашей сборной в прошлом году в чемпионате мира в Японии, где они завоевали 10 золотых медалей и заняли второе место, уступив первое России. И это не только спортивное событие, но и политическое, учитывая, что ребята выступали под флагом Донецкой Народной Республики.

Очень приятно, что у спортсменов много планов и желания в дальнейшем принимать участие в международных соревнованиях. Уверен, что с тем подходом, а главное, с тем огоньком в глазах, с тем желанием, которое я увидел, у них всё получится. Будет с каждым разом всё больше и больше золотых медалей, всё больше и больше участников. Убеждён, что о сборной по карате Донецкой Народной Республики будут знать во всём мире, и знать как о победителях», – сказал спикер парламента.

Также Владимир Бидевка прокомментировал вопрос о награждении спортсменов Донецкой Народной Республики, который задали в ходе общения с воспитанниками и тренерами Федерации спортивного и традиционного карате. Он отметил, что данная тема будет вынесена на обсуждение Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму.

«Этот вопрос мы решим. К ребятам, которые достойно представляют Республику на международном уровне – и это касается не только карате – должно быть больше внимания. Они заслуживают наград», – отметил Председатель Народного Совета.

В беседе с прессой Юрий Мартынов рассказал, что в сборах приняли участие 43 человека, из них семь тренеров, тринадцать «сборников» и двадцать спортсменов, которые подходят по уровню сборной. Спортсмены занимаются три раза в день, однако в обозримом будущем планируется дополнить стандартный план ночными тренировками. Депутат добавил, что сборная готовится к чемпионату Европы, который пройдёт в Словении, и к двум масштабным турнирам в России.